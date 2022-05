Antonio Medugno pizzicato mano nella mano con Nathaly Caldonazzo

Antonio Medugno pizzicato mano nella mano a Napoli con Nathaly Caldonazzo: cosa c'è tra loro?

Antonio Medugno è stato pizzicato mano nella mano con Nathaly Caldonazzo. I due hanno trascorso qualche giorno insieme a Napoli ed è proprio nella città ai piedi del Vesuvio che sono stati avvistati. I fan più accaniti hanno subito gridato al flirt: cosa c’è di vero?

Antonio Medugno mano nella mano con Nathaly Caldonazzo

Fin da quando si sono conosciuti nella Casa del Grande Fratello Vip, Antonio Medugno e Nathaly Caldonazzo non hanno mai nascosto di volersi un gran bene. Un’amicizia nata velocemente e cresciuta in un lampo grazie ad interessi comuni. Nelle ultime ore, però, i due sono stati pizzicati mano nella mano a Napoli e in molti hanno visto qualcosa in più nel loro rapporto. A lanciare l’indiscrezione è stato il portale Very Inutil People.

Cosa c’è tra Antonio e Nathaly?

“Nelle ultime 24 ore Antonio e la Caldonazzo hanno trascorso del tempo assieme. Una nostra fonte ci ha riferito di averli visti mano nella mano per le vie di Napoli. In effetti, nelle IG stories sembravano parecchio intimi. Medugno ha pubblicato una foto con l’attrice scrivendo: ‘Finalmente con lei’“, si legge su portale Very Inutil People. Al momento, né Medugno e né tantomeno la Caldonazzo hanno replicato al gossip. Tra loro, di certo, c’è una bellissima amicizia.

Potrebbe nascere l’amore? Sembra improbabile, vista la differenza d’età e le dichiarazioni che i due hanno sempre rilasciato in merito al loro rapporto.

Antonio vicino a Rosa Di Grazia

Come se non bastasse, proprio negli ultimi giorni, Antonio ha ammesso di frequentare la ballerina di Amici Rosa Di Grazia. Per ora, si tratta di una semplice conoscenza, ma non è escluso che si possa trasformare in qualcosa di più.

Medugno ha dichiarato: