Antonio morto ad 11 anni per un tumore non diagnosticato: tre medici a giudizio

Arriva a conclusione fascicolare ma non processuale una terribile vicenda che fece molto scalpore a suo tempo, con Antonio morto ad 11 anni per un tumore non diagnosticato e con la decisione del Gup su tre medici a giudizio. Secondo quanto riportato dai media che hanno dato menzione della vicenda il piccolo stava raggiungendo il San Camillo per un controllo quanto una crisi respiratoria lo aveva ucciso dopo numerose visite al Bambin Gesù, dove però la neoplasia non era stata individuata.

Morto ad 11 anni per un tumore non diagnosticato

E Fanpage riporta il racconto della madre di Antonio Ioana, a cui il piccolo diceva: “Mamma non respiro”. Antonio lo ripeteva ormai da due mesi e quel ragazzino di 11 anni era stato costretto a recarsi molte volte al pronto soccorso dell’ospedale Bambino Gesù ma senza ottenere un controllo approfondito. Ha detto la donna: “Mi dicevano che aveva un broncospasmo e di fargli l’aerosol ma lui continuava a peggiorare”.

Il tragico epilogo dell’aprile 2019

Poi il tragico epilogo: l’11 aprile 2019 Ioana ed Antonio si stavano recando all’ospedale San Camillo per una visita, tuttavia durante il tragitto Antonio accusò una severa crisi respiratoria che gli fu fatale. E per il decesso di quell’undicenne tre medici del Bambino Gesù sono stati rinviati a giudizio e il processo partirà i primi di maggio.