Antonio Natale trovato morto a Caivano: era scomparso da due settimane

Scomparso da due settimane, Antonio Natale è stato trovato morto a Caivano: al via le indagini per accertare le dinamiche del decesso.

Si sono concluse tragicamente le ricerche di Antonio Natale, il pizzaiolo di 22 anni scomparso da due settimane nel napoletano: le autorità lo hanno trovato morto nelle campagne di Caivano alle spalle del campo rom e hanno avviato le indagini per capire cosa gli sia accaduto.

Antonio Natale trovato morto

Il rinvenimento è avvenuto dopo una segnalazione che aveva spinto Carabinieri e Scientifica sul posto e, dopo le operazioni di verifica sul cadavere, gli addetti hanno confermato che quel corpo appartiene proprio al giovane. Quest’ultimo era scomparso il 4 ottobre 2021 dopo essere uscito con un amico.

L‘ultima telefonata alla madre, quella sera stessa, era stata fatta con un “tono di voce preoccupante” secondo i familiari.

L’amico avrebbe raccontato di aver lasciato Antonio sulla via del ritorno nella zona di San Giovanni a Napoli per poi non aver più avuto sue notizie. La famiglia, dopo la denuncia di scomparsa, aveva tenuto alta l’attenzione sulla vicenda promuovendo diversi sit in e lanciando numerosi appelli sui media. Avrebbe anche dovuto partecipare alla prossima puntata di Chi l’ha visto?.

Antonio Natale trovato morto: chi era

Dopo aver passato un periodo in Germania, il 22enne era tornato a Caivano dove svolgeva la professione di pizzaiolo.

Da quando era tornato dall’estero avrebbe però iniziato a frequentare cattive compagnie che, secondo i suoi familiari, erano coinvolte anche nello spaccio di droga. Ad insospettire i parenti erano state le grandi quantità di denaro di cui il giovane all’improvviso disponeva.