In occasione della conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di Striscia la Notizia in partenza lunedì 24 settembre su Canale 5, Antonio Ricci si è sentito in dovere di togliersi qualche sassolino dalla scarpa rispetto al recente cambio di taglio che Mediaset ha voluto apportare ai suoi programmi per volere dell’AD Pier Silvio Berlusconi.

Antonio Ricci punge Pier Silvio Berlusconi sul rinnovamento in atto a Mediaset: le dichiarazioni

Negli ultimi mesi l’amministratore delegato dell’azienda di Cologno Monzese ha voluto rivoluzionare i suoi programmi, eliminando tutto il trash e i siparietti sopra le righe che di recente avevano caratterizzato la programmazione delle sue reti. Il primo programma ad essere stato rivoluzionato in quest’ottica è stato il Grande Fratello, che ha perso la sua componente Vip in favore di personaggi comuni in cui il pubblico avrebbe potuto facilmente riconoscersi.

Questo “nuovo corso” ha però fatto storcere e non poco il naso a Ricci, che come riporta Gossip e Tv ha commentato:

La pulizia in atto a Mediaset però per me è una contraddizione di Pier Silvio Berlusconi. Ha al suo fianco e in tv Silvia [Toffanin, NdR] che è elegante, carina, molto amata dai collaboratori, l’abbiamo avuta a condurre Striscia, ma poi lascia spazio a Tina Cipollari! Esiste un carteggio sulla cacciata di Tina poi fatta morire sul nascere anche sul web. Esistono anche delle foto di Pier Silvio e Tina che Signorini ha insabbiato.

Quest’ultima frase, va sottolineato, Ricci l’ha pronunciata ridendo, quindi non è dato sapere se stesse effettivamente scherzando o se dietro alle sue dichiarazioni ci fosse in realtà un fondo di verità. Quel che è certo è che, evidentemente, l’approccio imposto da Pier Silvio Berlusconi non lo sta facendo impazzire.

I rumors (poi smentiti) sull’abbandono di Tina Cipollari da Uomini e Donne

Ma a che cosa si stava riferendo, esattamente, Antonio Ricci con le sue dichiarazioni? In sostanza, al fatto che per tutta l’estate sono circolati rumor rispetto ad un addio di Tina Cipollari da Uomini e Donne che a dire il vero erano già state ampiamente smentite dalla diretta interessata.