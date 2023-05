Antonio Scurati: "Con M. spero di essere in gara ai prossimi David"

Roma, (askanews) – Verrà presentata in anteprima alla prossima Festa del Cinema di Roma e andrà in onda il prossimo autunno su Sky l’attesissima serie “M. Il figlio del secolo”, tratta dal romanzo bestseller di Antonio Scurati. Mentre sono in corso gli ultimi giorni di riprese lo scrittore ha visto in anteprima 25 minuti di “M.”, diretto da Joe Wright, con Luca Marinelli nel ruolo di Mussolini, e ne ha parlato al Riviera International Film Festival.

“E’ stata un’esperienza entusiasmante e anche confortante, nel senso che io ho collaborato alla scrittura della serie e avevo come tutti, nel processo creativo molti timori, dubbi, riserve, anche molte speranze. Quello che ho visto mi fa veramente ben sperare per l’altissimo livello di qualità artistica del lavoro e anche la sua forza narrativa. Il mio principale timore era e resta che il cinema, per sua natura, più del romanzo, possa creare un processo di empatia. Ma credo che tutti quanti, dagli sceneggiatori al regista, abbia fatto i conti con grande consapevolezza evitando che si trasformi in simpatia”.

Luca Marinelli nella serata di premiazione dei David è apparso visibilmente ingrassato per questo ruolo. “E’ quello che gli straordinari attori fanno, creano un personaggio fino a generare una sensazione di somiglianza fisica che tecnicamente non c’è. L’ho trovata una persona, un giovane, perché lui è più giovane di me, molto interessante da conoscere, anche sul piano personale”.

E, a proposito di David, Scurati ha detto: “Spero di essere ai prossimi, spero introducano la serialità, come è giusto che sia, come categoria.

Io ho amato moltissimo Esterno notte, trovo che sia un’opera straordinaria”.