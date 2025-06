Antonio Tajani in prima linea per monitorare la crisi in Medio Oriente

La crisi in Medio Oriente si intensifica, con la Farnesina in prima linea per monitorare gli sviluppi.

Alla Farnesina, il ministro degli Esteri Antonio Tajani si riunisce con i dirigenti del ministero e gli ambasciatori di Iran, Israele e di altri Paesi della regione. La situazione è critica. Tajani comunica su X di essere all’Unità di crisi, seguendo gli eventi in tempo reale. Ha contattato l’ambasciatrice a Teheran, Paola Amadei, per avere aggiornamenti diretti.

I viaggi non necessari in queste aree sono sconsigliati e gli italiani registrati in Iran sono stati avvisati.

La situazione sul campo

“Nessun problema per i nostri connazionali, né in Iran né in Israele”, rassicura Tajani, ma la tensione è palpabile. Esplosioni vicino alla residenza della nostra ambasciatrice in Iran fanno tremare gli animi. “La situazione è di grande tensione”, afferma in collegamento con il TG5. La sua voce è ferma, i dettagli sono inquietanti. Cosa accadrà nei prossimi giorni?

La posizione italiana

La Farnesina punta sul dialogo. “Speriamo in un ripristino del confronto tra Israele e Iran”, continua Tajani. È chiaro che la via diplomatica è l’unica percorribile, ma le domande rimangono. Quando si fermeranno i combattimenti? Le azioni e le reazioni potrebbero portare a un’escalation pericolosa.

Richieste di cessate il fuoco

“Non credo che gli attacchi israeliani siano conclusi”, avverte. Tajani ha parlato con il ministro degli Esteri israeliano, Gideon Sa’ar, esprimendo la necessità di evitare un’ulteriore escalation. “Chiediamo a Israele, avendo di fatto vinto la guerra con Hamas, di risparmiare la popolazione civile”. Le sue parole pesano come macigni in un contesto così teso.

Il ruolo della presidente Meloni

Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, segue la crisi con grande attenzione. Ha convocato una riunione in videoconferenza con i ministri coinvolti e i vertici dell’intelligence nazionale. Le sue preoccupazioni si fondano su uno scenario complesso. “Non ci ha sorpreso, ce lo aspettavamo”, commenta il ministro della Difesa, Guido Crosetto. Tuttavia, è chiaro che un nuovo fronte si è aperto.

Conclusioni incerte

La tensione rimane alta. La Farnesina continua a monitorare attentamente la situazione, mentre il popolo italiano si interroga su cosa accadrà di seguito. Le parole di Tajani e Meloni potrebbero essere solo l’inizio di un lungo percorso diplomatico. La crisi in Medio Oriente è lontana dalla risoluzione e le preoccupazioni globali aumentano.