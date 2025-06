Antonio Tajani lancia un appello per candidati civici in Campania e Milano

“Credo che in Campania si debba puntare su una scelta civica”. Sono le parole di Antonio Tajani, vicepremier e figura chiave della politica italiana, espresse durante una conferenza stampa. Il messaggio è chiaro e diretto: per ottenere una vittoria alle prossime elezioni regionali e amministrative, è fondamentale aggregare. “Non sempre gli uomini di partito riescono a farlo”, ha continuato Tajani, rimarcando il suo obiettivo: vincere, non semplicemente mettere una bandierina.

Il contesto politico attuale

La Campania, storicamente terreno di battaglia per le elezioni, si prepara a una competizione che si preannuncia accesa. Le parole di Tajani si inseriscono in un contesto dove la frammentazione politica è all’ordine del giorno. “Bisogna mettere da parte le etichette e puntare su nomi civici”, ha affermato, sottolineando che le alleanze devono superare i confini dei partiti tradizionali.

Milano come esempio

Ma non è solo la Campania a essere al centro delle riflessioni di Tajani. Anche Milano, capitale economica del paese, deve adattarsi a questa nuova visione. “Credo che in Campania e a Milano per vincere si possa puntare su un nome civico”, ha ribadito, suggerendo che l’approccio potrebbe rivelarsi decisivo. L’idea di un candidato civico potrebbe attrarre anche quei cittadini delusi dalla politica tradizionale.

Le sfide da affrontare

Le elezioni si avvicinano e la pressione aumenta. La sfida non è solo trovare il candidato giusto, ma anche costruire un’alleanza che parli a tutti i cittadini. “Dobbiamo lavorare per unire, non dividere”, ha concluso Tajani, lasciando in sospeso la domanda: riusciranno i partiti a superare le proprie divisioni e accettare un nuovo modo di fare politica?