Antonio Zequila contro Roger Balduino: volano accuse anche nei confronti di Estefania Bernal.

Durante l’ultima diretta dell’Isola dei Famosi, Antonio Zequila si è scagliato contro Roger Balduino, riservando parole poco carine anche ad Estefania Bernal. ‘Er Mutanda’ ha lanciato pesanti accuse ad entrambi, parlando di alcuni episodi andati in scena prima dell’inizio del reality.

Antonio Zequila contro Estefania

Antonio Zequila, durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, ha avuto modo di confrontarsi con Roger Balduino ed Estefania Bernal. Secondo ‘Er Mutanda’ i due stanno regalando ai telespettatori una storia d’amore finta, organizzata a tavolino per avere un po’ di popolarità. Prima dell’inizio del reality honduregno, infatti, ha sentito la modella ammettere di essere interessata a Jeremias Rodriguez. Roger, sempre a suo dire, è un “bugiardo“, arrivato in albergo completamente ubriaco.

Zequila ha aperto la sua invettiva rivolgendosi ad Estefania. Ha tuonato:

“Vorrei parlare con Estefania. Lei in albergo quando stava parlando, io ho ascoltato tutto. Lei ha detto chiaramente ‘a me quel bamboccio di Roger non piace per nulla, a me piace Jeremias, peccato che sia fidanzato’. E cerano anche diverse persone testimoni. Come non è vero? L’ha detto a Milano in albergo e c’era Roberta e anche altri. Hai detto che volevi Jeremias e che ti dispiaceva che era fidanzato. Per una volta ammetti la verità. Non essere sempre ipocrita e falsa. Le tue parole sono state ‘che ce faccio con Roger? Ma che è un uomo lui?’ Questa è la pura verità. Oh sei falsa fino alla fine, incredibile. Cosa voglio? Che tu dica la verità a tutti. Eravate in corridoio ed ho sentito tutto”.

La replica di Estefania

Estefania, colpita dalle accuse di Antonio, ha replicato senza pensarci più di tanto:

“Ma questo non è per nulla vero. Sì ho parlato con Roberta ma non ho mai detto che mi piace Jeremias e che Roger mi faceva schifo. Jere è un bel ragazzo e tutto, ma a me non è vero che piace lui. Mai ho detto che non mi piaceva Roger. Non è vero, ma cosa vuoi Anto? Jeremias è bello ed è sensibile, ma non ho mai detto quello che sostieni tu. Sì ok ho detto che Jere è molto bello, ma non ho aggiunto che Roger mi fa schifo”.

La Bernal ha rimandato le accuse al mittente, ma Ilary Blasi ha chiesto a Roger di dire la sua in merito alla discussione.

Antonio Zequila contro Roger Balduino

Balduino, che non crede alle parole di Zequila, ha dichiarato:

“Per come conosco lei non è vero nulla. Guardate che Antonio è un bugiardo. Lui qui c’ha provato con tutte le ragazze. Non dice la verità su Estefania“.

A questo punto, Antonio si è scagliato contro Roger:

“Tu sei un bugiardo! Sei arrivato in albergo la mattina ubriaco che nemmeno avevi dormito la notte prima. Non dire sciocchezze su di me. Dice che sono un bugiardo e io dico la verità”.

Il primo round è finito con ‘Er Mutanda’ affossato dai piccioncioni dell’Isola dei Famosi.