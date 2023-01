In Puglia un’anziana cade nel pullman ma nessuno le dà una mano e resta a terra.

Una vicenda di assoluta indifferenza a Bari dove un’80enne era in piedi nel mezzo pubblico. A raccontarla un gran bel pezzo di Graziana Capurso su La Gazzetta del Mezzogiorno che stigmatizza quanto accaduto sul mezzo pubblico.

Cade nel pullman, nessuno le dà una mano

Mezzo su cui i pendolari a bordo sarebbero stati per lo più indifferenti ad una violenta caduta occorsa ad una 80enne che era in piedi sul bus in viaggio.

La Gazzetta cita “alle sue spalle un ragazzo, rigorosamente con cuffiette nelle orecchie e faccia sepolta nello schermo dello smartphone”. Dopo la corsa per accaparrarsi i posti in sedile il giovane avrebbe spintonato l’anziana per sedersi “facendola cadere a terra, il tutto mentre il bus prosegue inesorabile la sua corsa. Il ragazzo noncurante e comodamente seduto continua a fissare il cellulare, con sguardo vitreo”.

Lo spintone di un ragazzo e l’indifferenza

E attenzione: “Nessuno degli altri viaggiatori, ha mosso un dito per aiutarla, tranne una ragazza che nel classico gioco di frizione del pullman, tra frenate e accelerate improvvise, le si è avvicinata per sollevarla dal pavimento”. La signora ha ringraziato: “Grazie figlia mia, sei un tesoro”. E la ragazza le avrebbe risposto: “Prego signora, non c’è di che, la prossima volta però non prenda il bus da sola”. Al che l’80enne le ha relucato: “Ma io sono sola”.