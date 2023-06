L‘anziana di cui si prendeva cura era morta da 10 anni, ma una donna di Vittoria (Ragusa) avrebbe continuato a prelevare la pensione della defunta, fino a intascare più di 150mila euro, sottratti all’erario. Sono stati i finanzieri del comando provinciale di Ragusa a fare la scoperta, coordinati dalla Procura locale. La donna è stata denunciata. Da giugno 2012 a maggio 2022, la badante dell’anziana, in virtù della delega che le permetteva di prelevare la pensione al posto della diretta interessata e approfittando di un errore di trascrizione sul certificato di morte della sua assistita da parte dell’Inps a causa di un malfunzionamento del sistema, avrebbe effettuato continui prelievi sul conto deposito dell’anziana. La somma sottratta illecitamente riguardava non solo la reversibilità della pensione, ma anche altre prestazioni assistenziali spettanti all’estinta.

Anziana morta da 10 anni: la denuncia alla badante

Come informa Adnkronos, una volta terminati gli opportuni accertamenti, la donna è stata denunciata per appropriazione indebita. Come se questo non bastasse, il Tribunale ha disposto il sequestro degli immobili e dei conti correnti a lei riconducibili.

Un caso simile a Verona

L’episodio accaduto in provincia di Ragusa ricorda per certi aspetti un’altra vicenda di cui si è parlato recentemente. Un uomo di 60 anni conservava da almeno 5-6 anni i resti della madre defunta nel suo appartamento a Verona. Nel frattempo avrebbe continuato a intascare la pensione della donna. Dal Resto del Carlino si legge come il corpo della 80enne sia stato ritrovato in avanzato stato di decomposizione dai vigili del fuoco e dalla polizia locale.