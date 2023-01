Anziana precipita dal terzo piano e cade addosso a una ragazza: sono gravi

Una donna di 80 anni è caduta dal balcone del suo appartamento di Roma, finendo per cadere rovinosamente addosso ad una donna di 41 anni che passava per caso in zona.

Entrambe le donne sono state trasportate in ospedale, dove sono ricoverate in gravi condizioni di salute.

Roma, 80enne precipita dal terzo piano e cade su una donna: entrambe sono in ospedale

L’incidente è avvenuto in via Attilio Friggeri attorno alle ore 12 della giornata di oggi. Una signora anziana è precipitata dal balcone del suo appartamento per cause ancora da accertare. La donna è caduta addosso ad una 41enne che sfortunatamente stava passando proprio di lì in quell’esatto momento.

Lo scontro tra le due è stato violentissimo.

L’arrivo dei soccorsi e il trasporto in ospedale

In breve tempo, sul posto sono giunte due ambulanze, con i medici del 118 che hanno offerto le prime cure alle due donne ferite sul luogo dell’incidente, per poi trasferirle all’ospedale Gemelli. La 41enne e la 82enne sono entrambe ricoverate in condizioni critiche. Gli agenti della Polizia di Stato, nel frattempo, stanno lavorando per capire se la caduta della donna sia stata frutto di un tentato suicidio o di un incidente domestico.