Anziana sbaglia fila per vaccinarsi: sta per ore in coda coi tifosi di Cartagena-Valencia

L'anziana ha visto una fila molto lunga ed era convita fosse quella per la vaccinazione: invece ha poi scoperto che era quella per un match di coppa.

Un’anziana signora ha sbagliato fila per vaccinarsi: molto probabilmente la frase farà sorridere in molti, ma è proprio così che è andata.

La donna pensava di star facendo la fila giusta, invece ha poi scoperto di star seguendo dei tifosi che dovevano comprare i biglietti per l’attesissimo match di sedicesimi di Copa del Rey tra i padroni di casa e il blasonato Valencia.

A beccata è stata l’inviata di Deportes en La 7 TV, il notiziario sportivo del canale della regione spagnola di Murcia. La giornalista ha intervistato la donna per raccogliere testimonianze sul tempo trascorso in fila per accaparrarsi i tanto desiderati biglietti: solo in quel momento, infatti, l’anziana si è resa conto dell’errore. Purtroppo, la donna si era messa in coda poichè l’aveva vista molto lunga e credeva fosse quella per sottoporsi alla vaccinazione anti Covid.

Difatti, anche in Spagna come in Italia per ricevere la somministrazione spesso è necessario affrontare lunghe attese. La donna, cosciente di ciò, di fronte a quella coda, ha creduto fosse la strada giusta. Tuttavia, la sua espressione alquanto sorpresa quando l’inviata l’ha intervista lascia senza dubbio: l’anziana non era per niente interessata al match.

Il Cartagena ha poi perso la partita col Valencia, venendo eliminato dalla Copa del Rey.