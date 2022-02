Anziana trovata morta in casa a Como: era seduta su una sedia da due anni

Macabro ritrovamento in una casa di Como: una donna anziana è stata ritrovata morta su una sedia, ma si pensa fosse lì da circa due anni.

Donna di 70 anni trovata morta in casa

Un tragico ritrovamento quello avvenuto in via Comum Oppidum, a Como, venerdì 4 febbraio: un’anziana signora è stata scoperta priva di vita nella propria abitazione, seduta su una sedia.

Il cadavere è stato identificato e appartiene a Marinella Beretta, 70 anni, originaria di Erba. L’aspetto sconvolgente di questo ritrovamento è che della donna non si avevano notizie dal 2019, e la salma versava in uno stato di decomposizione avanzata: si presupppne quindi che la morte sia sopraggiunta proprio due anni fa.

Una scoperta casuale

Una scoperta tanto macambra quanto incredibile: infatti, sembra impossibile che nessuno si sia interessato della povera signora per oltre due anni, ma purtroppo questo è il dramma della solitudine.

La donna viveva da sola, e la scoperta del copro è avvenuta in maniera del tutto casuale: i vicini credevano che la casa fosse ormai disabitata, ma avendo notato delle piante pericolanti avevano provato a contattare il proprietario, trovando però la porta chiusa. A quel punto, la polizia e i vigili del fuoco sono intervenuti, forzando una finestra ed entrando nell’appartamento, dove è avvenuta la tragica scoperta.

La donna era seduta su una sedia: il cadavere era in avanzato stato di decomposizione e solo l’autopsia potrebbe provare a stabilire una data del decesso, avvenuto per cause naturali.