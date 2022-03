Farina, zucchero, sorrisi e ratticida: un'anziana ucraina uccide 8 soldati russi avvelenandoli con una torta offerta durante le operazioni di pattuglia

In termini di mera capacità offensiva sarebbe stata più letale di un plotone del battaglione Azov l’anziana ucraina che uccide, o avrebbe ucciso, 8 soldati russi avvelenandoli con una torta. L’episodio, tutto da confermare, sarebbe stato riportato da un funzionario ministeriale che ha pubblicato in merito una intercettazione telefonica tra un militare russo e la sua compagna in cui si parla della terribile vecchina e della sua personalissima guerra alla Russia.

Uccide 8 soldati russi avvelenandoli

Le cose sarebbero andate secondo un clichet che, putroppo, in guerra non manca mai; quello delle truppe occupanti affamate e della popolazione civile occupata che dà loro del cibo, per paura o per empatia che neanche l’orrore della guerra riesce a vincere. Nel caso dell’anziana invece a funzionare sarebbe stata un’altra molla: quella della vendetta con belligeranza attiva.

Farina, zucchero e ratticida come se piovesse

E non potendo mettere mano ad un mortaio la vecchina ha messo mano a farina, zucchero e fosfuro di zinco, vale a dire veleno per ratti.

Alcuni media parlano di avvelenamento, altri hanno ripreso la notizia con l’esito fatale e con otto militari della Federazione Russa stecchiti da un veleno che per ammazzare un uomo sano deve essere ingerito in quantità molto importanti. Sta di fatto che l’episodio è entrato subito nella mistica mainstream di una guerra in cui la morte sembra essere diventata una costante ed un inerte accessorio se a morire sono “quelli cattivi”.