Anziana vince alla lotteria due volte in una settimana per un totale di 400mila dollari

Dal Delaware la storia incredibile dell'anziana che in una settimana vince due volte la lotteria

Cambiare la propria vita nel giro di qualche giorno, si può fare? Con la giusta dose di fortuna assolutamente si, lo sa bene una signora di 70 anni del Delaware, che prima ha vinto un Gratta e Vinci da 100mila dollari, e a distanza di solo qualche giorno ne ha vinti altri 300mila.

Vince alla lotteria due volte in una settimana: la storia della signora del Delaware

Il tutto è successo circa a metà ottobre 2022 come ha riportato il Guardian. L’anziana signora residente a Newark ha iniziato la sua settimana fortunata comprando un paio di biglietti del gioco “Instant Games” facendo benzina. Grattando i biglietti, si è resa subito conto che uno di essi le regalava ben 100 mila dollari secondo quanto riportato dal comunicato stampa dei funzionari della lotteria statale.

Attesa una settimana, l’anziana si recata nella capitale dello Stato, Dover, per riscuotere la somma vinta, mentre tornava a casa però ha deciso di fermarsi a “festeggiare” comprando altri tre biglietti, questa volta “Serious Money”, anche in questo caso trovando il biglietto vincente, della cifra da capogiro di 300 mila dollari.

Ovviamente l’anziana ha voluto che i funzionari statali la lasciassero nell’anonimato per motivi di privacy, ma queste sono le sue dichiarazioni a caldo: “Ci siamo semplicemente sedute lì incredule”, ha detto la donna.

“Era una follia assoluta”. I soldi vinti andranno per la maggioranza nel fondo pensione per la vecchiaia della donna, che però certo non smetterà di giocare: “Adoro grattare i biglietti per Instant Game!” ha ammesso.