Anziana voleva pagare il debito della figlia, ma era una truffa

L’anziana donna è stata truffata da un falso direttore di banca che le ha chiesto di estinguere il debito della figlia.

Finto direttore di banca truffa un’anziana

L’uomo aveva contattato la vedova di 85 anni spacciandosi per un direttore di banca. Il finto direttore aveva detto alla donna che sua figlia aveva un debito di 1400 euro che doveva essere estinto.

La donna non ha dato immediatamente i soldi all’uomo, ma si è lasciata convincere dopo pesanti pressioni psicologiche.

La vedova ha dato il denaro al finto direttore, aiutato da un complice, per evitare che sua figlia finisse nei guai.

La ricostruzione dei Carabinieri

A ricostruire l’accaduto sono stati i Carabinieri di Roma, i quali hanno arrestato nella capitale e in provincia 26 persone e ne hanno denunciate 58 per reati simili.

Dalla ricostruzione emerge che l’uomo di 42 anni, con la complicità di una donna di 43 anni, aveva contattato l’anziana.

La vedova ha ricevuto una chiamata in cui l’uomo, fingendosi direttore di banca ha minacciato l’anziana di chiamare i Carabinieri se non avesse pagato il debito di sua figlia. La donna ha dato i soldi all’uomo per evitare che potesse succedere qualcosa a sua figlia.

L’arresto dei truffatori

Le forze dell’ordine erano sulle tracce dei due truffatori già da tempo. Così i Carabinieri li hanno fermati e hanno sequestrato il denaro. I due sono stati poi arrestati.

Talvolta le vittime di truffa non denunciano per vergogna. Gli investigatori si augurano che altri cittadini denuncino al fine di identificare gli autori delle truffe.

