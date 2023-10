Anziani, "VETeris" per interventi assistiti con animali

Roma, 3 ott. (askanews) – “VETeris è la prima associazione che unisce geriatri e veterinari che opera con interventi assistiti con animali per la salute degli anziani. Per stimolare la presenza degli animali da compagnia per gli anziani soli contro la depressione e contro la chiusura in casa. (VETeris nasce) per stimolare la presenza degli animali all’interno di residenze degli anziani, centri diurni, domicilio del paziente con decadimento cognitivo. Perché sappiamo che gli interventi assistiti con gli animali fanno molto bene ai nostri anziani. Quindi ci siamo uniti geriatri e veterinari per la prima volta anche per stilare le linee di indirizzo degli interventi assistiti. Queste cose non si possono improvvisare, ci vuole scienza, coscienza e un’importante conoscenza sanitaria da parte geriatrica e veterinaria per far sì che stiano bene i nostri anziani e gli animali”. Così il professor Andrea Ungar, presidente VETeris, a margine della presentazione in Senato delle linee di indirizzo della prima associazione italiana che unisce geriatri e veterinari, alla presenza dei senatori Francesco Zaffini (Presidente della X commissione permanente affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato) e Paolo Marcheschi.