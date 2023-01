Anziano colpito con un pugno in faccia davanti a un bar: è in pericolo di vita

Un anziano di 75 anni è stato aggredito senza motivo.

L’aggressione è avvenuta davanti a un bar di Pianura, quartiere della periferia occidentale di Napoli. Il 75enne al momento è al Cardarelli ed è in prognosi riservata.

Aggredisce un anziano senza motivo

L’aggressore non aveva avuto con l’anziano nessun tipo di diverbio, ma ha sferrato un pugno in faccia all’uomo senza motivo. Il colpo ha fatto perdere l’equilibrio al 75enne il quale ha poi sbattuto violentemente la testa.

L’episodio di violenza immotivata si è verificato questa mattina, 20 gennaio. L’uomo che ha subito l’aggressione si trovava in fila per entrare nel bar Laurano di via Comunale.

Nessun diverbio tra i due

L’uomo che ha dato un pugno stava uscendo dal bar proprio in quel momento. Quando ha incrociato l’anziano lo ha aggredito. Le persone che si trovavano sul luogo hanno riferito che non c’era stata alcuna lite o una discussione tra i due.

Sul luogo 118 e militari

L’aggressore si è dato alla fuga. L’anziano è stato soccorso dai presenti che si sono premurati di avvisare anche le forze dell’ordine. Nel luogo dell’aggressione si sono recati i militari della stazione di Pianura i quali hanno avviato le indagini per poter risalire all’identità dell’uomo che ha tirato il pugno all’anziano.

Sono in corso accertamenti per capire se l’accaduto sia stato ripreso dalle videocamere di sorveglianza del bar o da altre telecamere presenti in zona.

