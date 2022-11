Tragedia in Val Fontanabuona dove un anziano di 80 anni è stato travolto e ucciso da un furgone che stava effettuando manovre in retromarcia.

Anziano di 80 anni travolto e ucciso da un furgone in retromarcia: morto sul colpo

Un furgone che stava procedendo in retromarcia ha investito e ucciso un uomo di 80 anni. La drammatica vicenda si è consumata nel primo pomeriggio di mercoledì 16 novembre a Val Fontanabuona. L’incidente, in particolare, è avvenuto in via Accereto, ossia una strada secondaria che attraversa un versante collinare a Favale di Malvaro.

A seguito del sinistro, sono stati prontamente contattati i sanitari del 118 che si sono recati sul posto a bordo di un’automedica, i carabinieri e gli uomini della Croce Rossa di Cicagna.

Dinamica dell’incidente

I militari dell’Arma hanno effettuato tutti i rilievi necessari e stanno indagando al fine di determinare l’esatta dinamicadell’incidente. Sulla base delle prime ricostruzioni, è stato spiegato che il furgone avrebbe travolto l’anziano di 80 anni mentre stava compiendo una manovra in retromarcia.

Oltre all’automedica, era stato richiesto anche l’intervento di un elisoccorso ma la vittima è deceduta sul colpo. I paramedici intervenuti, infatti, non hanno potuto far altro se non constatare il decesso dell’uomo.