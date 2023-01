Una vettura che stava percorrendo via Mainoldi travolge lui e la sua due ruote, anziano investito mentre attraversa le strisce in bicicletta

Sinistro stradale nel capoluogo dell’Emilia Romagna, dove un anziano è stato investito il 31 dicembre mentre attraversava le strisce in bicicletta.

Da quanto si apprende in queste prime ore del 2023 un 76enne ha riportato ferite non severe dopo il brutto incidente avvenuto in zona Mazzini a Bologna. Ma come sono andate le cose? Proprio Bologna Today lo spiega con un puntuale reportage.

Investito mentre attraversa le strisce in bicicletta

Secondo la testata un uomo di 76 anni è stato investito mentre attraversava le strisce in bicicletta. Il sinistro, con connotazioni e dinaiche gravi a da codice rosso, è avvenuto poco dopo le 10 in zona Mazzini.

In quel momento una vettura stava percorrendo via Mainoldi e quando è arrivata all’altezza di un attraversamento ciclo/pedonale ha investito la bicicletta dell’anziano. Non sono ancora stare rese note le circostanze e le dinamiche esatte dell’incidente in punto di quanto norma il Codice della Strada ma ci sono notizie in ordine all’esito sanitario.

Sul posto soccorritori e polizia locale

Il 76enne infatti è stato immediatamente soccorso da una unità del 118 accorsa sul posto ed allertata dall’automobilista alla guida della vettura.

L’uomo poi è stato subito medicato e trasportato all’ospedale Maggiore per le ferite riportate. Non è in pericolo di vita e le sue condizioni sono stabili. Sul posto è sopraggiunta anche la polizia locale per i rilievi di rito.