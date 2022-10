Anziano uccide la figlia e si suicida: i cadaveri trovati dal secondo figlio

Un uomo di 80 anni ha ucciso la figlia di 45 anni e poi si è suicidato. A trovare i corpi è stato il secondo figlio.

A Osnago, in provincia di Lecco, un uomo di 80 anni ha ucciso la figlia di 45 anni e poi si è suicidato. Il secondo figlio ha trovato i corpi ormai privi di vita.

Anziano uccide la figlia e si suicida

Un uomo di 80 anni, Francesco Iantorno, ex dipendente comunale, ha ucciso la figlia Rossana, di 45 anni, somministrandole una grossa dose di farmaci. Dopo averlo fatto ha deciso di suicidarsi. Il dramma è avvenuto a Osnago, in provincia di Lecco. I due cadaveri sono stati trovati questa mattina, 25 ottobre, dall’altro figlio dell’uomo. L’uomo abitava da diverso tempo in paese con la figlia, che era disabile. Questa mattina la donna era attesa in un centro d’aiuto.

Quando non l’hanno vista arrivare, gli assistenti hanno lanciato l’allarme.

I cadaveri trovati dal secondo figlio

L’altro figlio dell’uomo e una collaboratrice domestica sono andati nell’abitazione di famiglia per vedere come mai la donna non si era presentata all’appuntamento, ma hanno trovato i corpi senza vita di padre e figlia. Sul posto sono arrivate diverse pattuglie dei carabinieri del Comando provinciale di Lecco e della Polizia Locale.

Il sostituto procuratore di turno è stato informato e sono partite le indagini. Gli agenti stanno effettuando i rilievi del caso.