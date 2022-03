In una casa di riposo alcuni anziani sono stati insultati, sedati e picchiati. La procura ha disposto cinque misure cautelari.

Anzio, anziani picchiati e insultati in una casa di riposo

Secondo le indagini dei carabinieri del Nas e della procura, in una casa di riposo ad Anzio, in provincia di Roma, alcuni anziani sono stati insultati, sedati e picchiati. Gli ospiti ricevevano dosi massicce di sedativi “senza alcuna necessità e al di fuori di alcun piano terapeutico”. Il latte veniva “allungato” con acqua, per lucrare sui profitti. Un luogo da incubo per gli anziani, che venivano trascurati, rimanevano senza cibo ed erano costretti a stare chiusi in camera dalle 18 fino al mattino.

I Nas hanno dato esecuzione a tre ordinanze di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari e due ordinanze di applicazione di misure interdittive, e a sette decreti di perquisizione disposti dalla procura di Velletri.

Le indagini

I provvedimenti partono da alcune intercettazioni ambientali che hanno permesso di svelare le condotte del personale. L’indagine ha consentito di accertare a carico degli indagati “reati di maltrattamenti“. Ci sono state “sistematiche condotte vessatorie fisiche e verbali nonché reiterate intimidazioni anche mediante strattoni, colpi, insulti, minacce e lancio di oggetti, omissioni nella cura degli ospiti residenti e somministrazione massiccia di farmaci sedativi, senza alcuna necessità e al di fuori di alcun piano terapeutico, così da sopire gli ospiti durante la notte evitando richieste di assistenza consentendo agli operatori sanitari di riposare indisturbati; omesso approvvigionamento di generi alimentari/ beni di prima necessità“.