Aosta, incidente sul lavoro: morto Sandro Pepellin, ex sindaco di Jovencan

Il 70 enne, imprenditore e titolare di un’impresa edile originario della Valle d’Aosta, è stato travolto e schiacciato dalla caduta accidentale di una lastra di cemento mentre la stava trasportando presso un cantiere allestito a Gressan.

L’imprenditore Sandro Pepellin era particolarmente noto in quanto era stato sindaco di Jovencan, comune situato in Valle d’Aosta.

Incidente sul lavoro, morto Sandro Pepellin: i soccorsi e le dinamiche del sinistro

In seguito al verificarsi dell’incidente, l’imprenditore è stato rapidamente trasferito in condizioni critiche all’ospedale di Aosta.

L’uomo, tuttavia, è deceduto poco dopo il suo arrivo presso il nosocomio.

L’incidente provocato dal cedimento della lastra di cemento ha coinvolto non solo l’ex sindaco 70enne ma anche un altro operaio di 51 anni, Velio Dal Dosso, che è stato ricoverato in prognosi riservata.

Sulla base delle informazioni diffuse, al momento del sinistro, Sandro Pepellin stava lavorando in un cantiere gestito dalla sua impresa edile, allestito al fine di costruire un Bed&Breakfast.

Al momento, il cantiere è stato posto sotto sequestro.

Per quanto riguarda l’incidente, le dinamiche sono ancora in fase di accertamento ma è stato rivelato che è stato necessario l’intervento di una gru per liberare i due uomini intrappolati al di sotto della lastra di cemento precompresso che si è improvvisamente sfilata dalle braghe che la tenevano fissata al camion adibito al trasporto del materiale edile.

Incidente sul lavoro, morto Sandro Pepellin: il cordoglio di Jovencan

La devastante e sconvolgente scomparsa dell’imprenditore Santro Pepellin è stata commentata dall’attuale sindaco di Jovencan, Riccardo Desaymonet, che ha dichiarato: “È una tragedia che ci ha lasciato tutti sgomenti. Questo doveva essere il suo ultimo cantiere prima della pensione. Invece, una tragedia. Lui ha dato tanto come amministratore per il paese ed era ben voluto da tutta la comunità”.

Intanto, è stata comunicata l’apertura di un’inchiesta da parte della procura, volta a chiarire l’accaduto.