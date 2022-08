Aperitivo da 753 euro a Fregene, i clienti protestano sul coperto

"Vino, pinsa, alcuni spritz, delle pepsi, alcuni cocktail e delle lattine di birra”, poi il colpo al cuore dello scontrino: aperitivo da 753 euro a Fregene

Un aperitivo da 753 euro a Fregene con i clienti che protestano in particolare sul coperto, arriva sul Messaggero la denuncia di 21 persone che si sono viste recapitare lo scontrino da infarto a paragone del quale un famoso pranzo a Venezia sembra una cena francescana a Gubbio.

I dati sono questi: la comitiva aveva deciso di passare le ore serali presso uno stabilimento della cittadina balneare in provincia di Roma.

Aperitivo da 753 euro a Fregene

Il gruppo pare abbia ordinato come aperitivo “patatine fritte, pizzette, due bottiglie di vino e qualche bevanda analcolica”, perciò quando è arrivato lo scontrino molti sono sono chiesti se per caso qualcuno non avesse mangiato la produzione annuale di patate dell’Irlanda. I clienti hanno un’età tra i 30 ed i 50 anni, ed hanno ordinato “del vino, pinsa, alcuni spritz, delle pepsi, alcuni cocktail e delle lattine di birra”.

Per i soli coperti 525 euro da pagare

Ma è in particolare sui coperti che si sono concentrate le proteste: solo il posto a sedere sarebbe infatti venuto a costare 25 euro a persona per un totale di 525 euro. Angelo, uno dei clienti che hanno anche reso virale la vicenda sui social, ha fatto notare al Messaggero: “Quasi uno stipendio di un lavoratore medio”. Il gruppo ha deciso di deciso di contattare l’Associazione Giustitalia, organizzazione che si occupa di far rispettare il Codice del Consumo.