Faceva parte di una delle tre tipologie di cui i clienti sapevano quell'aperitivo da 753 euro, il Singita replica: “Prezzo giusto, non siamo a Ostia”

Aveva fatto molto scalpore la vicenda dell’aperitivo da 753 euro presso un locale-lido marino a Fregene, ma la direzione del lido stesso, il Singita replica, citando uno stereotipo forse “eccessivo”: “Prezzo giusto, non siamo a Ostia”. Lo scontrino denunciato da alcuni clienti specie in ordine ai coperti avrebbe avuto piena ragione ad enunciare quella somma e sono arrivare le puntualizzazioni anche del comune di Fiumicino, di cui Fregene è parte amministrativa.

Il post dell’assessore Calicchio

Quelle puntualizzazioni sono state fatte da Paolo Calicchio, assessore allo sport e alle politiche scolastiche e giovanili di Fiumicino, con un post su Facebook in cui attribuisce forse troppo liberamente un “mood etilico” ai clienti: “A seguito della diffusione dello scontrino, cosiddetto folle, per una serata tra amici sulla spiaggia, presso il Singita di Fregene, in qualità di amministratore e cittadino di Fiumicino mi vengono spontanee alcune semplici riflessioni”. Poi spiega: “Prima cosa: è bello ubriacarsi senza poi pagare il conto, seconda cosa, nel vedere denigrata la mia città non posso esimermi dal difendere quanto realizzato in questi anni dal Sindaco Montino e dalla sua giunta per la valorizzazione e promozione turistica e commerciale di tutto il territorio.

“Prezzo giusto, non siamo a Ostia”

Ma cosa aveva colpito i clienti che avevano diffuso sui social lo scontrino? Il coperto in particolare, che a 25 euro per 21 avventori avrebbe dato 525 euro. Ebbene, quello non sarebbe stato il “coperto” canonico ma il servizio Aperitivo al tramonto. Dal Singita fanno sapere: “Ci ricordiamo perfettamente di questa prenotazione nella nostra area lounge”, lo fanno elencando tre tipologie di servizio: aperitivo al bancone senza costi aggiuntivi, telo per la spiaggia a 3 euro in più e baldacchino che invece ha un costo di 25 euro e prevede la formula aperitivo.

Dal Singita poi hanno ribadito che i prezzi vengono sempre comunicati prima della prenotazione con due modalità: via mail, con brochure e tramite invio di un messaggio whatsapp per “conferma della tipologia di prenotazione”.