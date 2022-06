Dopo la terribile tragedia a Ferrara arrivano gli adempimenti della giustizia: aperta un’inchiesta per omicidio colposo sulla morte del piccolo Tommaso

La notizia è ufficiale, è stata aperta un’inchiesta per omicidio colposo sulla morte del piccolo Tommaso Tosi, il bimbo di soli 14 mesi che era caduto in una fossa biologica nel cortile dell’abitazione dei nonni materni. Ad aprire il fascicolo è stata la procura competente, quella di Ferrara.

Il sostituto procuratore che era di turno il giorno della tragedia, Lisa Busato, dovrà raccogliere elementi utili ad esercitare eventualmente l’azione penale contro terze persone e per farlo deve procedere ufficialmente in modo da tutelare anche le garanzie di eventuali indagati.

Morte del piccolo Tommaso, ipotesi omicidio colposo

Tommaso si era allontanato all’improvviso, era arrivato sul ciglio del pozzo e, forse dopo essere salito sulla copertura di plastica, ci era caduto dentro.

Nell’inchiesta in corso per omicidio colposo ci sono molti aspetti da chiarire che fanno il paio con il dolore immenso per quella morte assurda.

Non ci sono ancora iscritti a registro

Non si ha menzione per adesso di iscritti a registro o di atti, ma considerando che Tommaso è spirato da poco dopo i disperati soccorsi c’è ancora una tempistica fisiologica, anche se il fascicolo potrebbe restare contro ignoti per alcuni giorni.

Tommaso era stato ricoverato all’ospedale di Cona dopo il recupero dal pozzo e le sue condizioni sono apparse disperate.