Aperto il processo per frode a Neymar, il calciatore in tribunale

Milano, 17 ott. (askanews) – Neymar è arrivato in tribunale a Barcellona per affrontare il processo sulle presunte irregolarità nel suo trasferimento nel 2013 dal Santos al Barcellona. Anche i genitori dell’attaccante brasiliano, gli ex presidenti del Barça, Sandro Rosell e Josep Maria Bartomeu, e alcuni rappresentanti della società blaugrana e del Santos compariranno davanti ai giudice per rispondere della denuncia presentata dal gruppo d’investimento brasiliano DIS. Tutti gli imputati hanno negato il presunto illecito.

Il fuoriclasse brasiliano dovrebbe testimoniare nella giornata di venerdì. Neymar e il padre-agente sono infatti accusati di corruzione e rischiano una pena detentiva fino a due anni, oltre a una multa da 10 milioni di euro.