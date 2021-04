Apertura delle attività, Pregliasco lancia l’allarme: “Rischiamo una nuova ondata”

"Sono pessimista", il virologo Fabrizio Pregliasco ha espresso la sua opinione circa l'apertura delle attività nel mese di aprile.

Fabrizio Pregliasco, virologo e docente dell’Università Statale di Milano, ha espresso i suoi dubbi circa le possibili riaperture delle attività lunedì prossimo, 19 aprile.

Pregliasco: “Rischiamo una nuova ondata”

Ospite di “Un Giorno da Pecora, la trasmissione radiofonica di Rai Radio1, il virologo si è mostrato contrario rispetto alla possibilità di riaprire le attività.

In risposta alla domanda postagli dai conduttori del seguitissimo programma, Pregliasco ha commentato:

Riaperture a partire da lunedì prossimo? Sono un rischio, temo un nuovo liberi tutti, sono pessimista rispetto a questa possibilità.

La possibilità di ulteriori contagi

Secondo l’esperto, occorre maggiore attenzione circa i comportamenti da adottare nei prossimi giorni:

Ci vuole una grande responsabilità da parte dei singoli, perchè una ulteriore onda è possibile che possa ripresentarsi.

Inevitabile il paragone con la situazione degli altri paesi:

Anche in Inghilterra – ha spiegato Pregliasco – stanno riaprendo,ma con grande attenzione.

Quindi nell’ottica della ripresa delle attività tra qualche giorno, ha aggiunto:

Sono un po’ pesimista per lunedì prossimo, pessimista rispetto all’acquisizione di condizioni che giustifichino qeste aperture.

I luoghi più esposti

Alla domanda dei conduttori su quali luoghi siano maggiormente esposti ai contagi da coronavirus, scegliendo ad esempio tra ristoranti e palestre, Pregliasco ha spiegato come secondo lui siano più pericolosi i ristoranti, solo per il fatto di togliersi la mascherina per mangiare e per stare a lungo insieme ad altre persone in un luogo chiuso.

Secondo il virologo dunque questo rappresenta un rischio “che bisognerà cominciare a correre”, nella speranza che “ci sia responsabilità da parte di tutti e che si faranno le cose con attenzione”.

La pianificazione delle riaperture

Lo scorso 7 aprile, durante un intervento nella trasmissione televisiva Coffee Break in onda su La7 , Pregliasco aveva detto: