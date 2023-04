App IO: cos'è, a cosa serve, funzionalità, come utilizzarla

Il servizio PagoPA sull’app IO sarà spiegato in una pratica guida a disposizione delle amministrazioni al fine di creare e pubblicare nuovi servizi digitali di cui i cittadini potranno usufruire.

Il servizio PagoPA sull’appIO

Nel manuale su PagoPA viene spiegato cos’è un servizio digitale, di quali funzionalità potranno usufruire i cittadini e in che modo definire i messaggi che il servizio invia.

Il manuale avrà lo scopo di supportare tutti quegli enti che desiderano creare dei servizi per i cittadini. Nella guida verranno fornite agli enti delle indicazioni semplici al fine di creare un’offerta qualitativamente elevata.

Il manuale presenta una sezione in cui sono indicati i modelli dei servizi più comuni. Ogni modello è formato dalla scheda del servizio e dai diversi messaggi che tale servizio potrebbe inviare.

I modelli dei servizi

Gli enti dovranno soltanto replicare i modelli e personalizzarli in base ai servizi che vogliono offrire ai cittadini. Nel caso in cui non fosse presente il modello per un determinato servizio che un ente intende offrire, nel manuale sarà possibile trovare indicazioni su come creare un servizio in maniera autonoma.

L’obiettivo dell’app IO è di permettere agli enti di creare dei servizi al fine di offrire agli utenti servizi analoghi in territori diversi con la stessa qualità e con caratteristiche uguali.

Le parole di Laura Bordin

La Head of experience design di PagoPA, Laura Bordin ha spiegato: “Lavoriamo con gli enti per realizzare servizi di valore per i cittadini, sfruttando a pieno le possibilità offerte da IO. Il team di PagoPA sta realizzando una serie di strumenti dedicati agli enti, tra cui alcuni modelli dei servizi più comuni erogati dagli enti locali, i cui bisogni sono molto simili tra loro. I modelli costituiscono una sezione del nuovo manuale dei servizi che non è un documento tecnico, ma uno strumento di progettazione, con l’obiettivo di supportare gli enti nell’individuazione, nell’analisi e nel design necessari a portarli a bordo di IO“.

Il manuale dei servizi

All’interno del manuale dei servizi è presente anche una sezione dedicata alla comunicazione con i cittadini che vorranno usufruire dei servizi sull’appIO.

Gli enti che metteranno a disposizione i propri servizi su PagoPA potranno utilizzare un toolkit di comunicazione alla voce Comunicare un servizio, uno strumento nel quale troveranno consigli, campagne di comunicazione e materiali promozionali da usare così come sono o da modificare in base alle proprie esigenze. Grazie al kit gli enti potranno gestire autonomamente l’informazione e mantenere aggiornati i cittadini sui servizi offerti.