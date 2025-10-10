Appalti, Assorup: "patente" Rup per gestire bene i soldi pubblici

Roma, 10 ott. (askanews) – “Il messaggio che abbiamo lanciato è che il Rup fa bene – allo Stato, al mercato, ai cittadini – se lavora con gli strumenti adeguati. Se guardiamo ai dati dello scorso anno, il Parlamento avrebbe dovuto stanziare 5 miliardi e mezzo per gli incentivi, tra quelli premiali e quelli per la formazione, invece vediamo soltanto briciole e così non si può andare avanti”.

Lo ha detto Daniele Ricciardi, presidente di Assorup, a margine del 3° Congresso nazionale dell’Associazione Nazionale Responsabili Unici del Progetto, svoltosi a Firenze.

“I Rup gestiscono gli appalti nelle scuole, nella sanità, nei trasporti, hanno bisogno di essere formati e di essere competenti, per questo abbiamo proposto la patente del Rup, uno strumento che qualifica i Reponsabili unici del progetto e che consente quindi di gestire bene i soldi dei cittadini. La politica deve ormai ascoltare le istanze dei Rup italiani”, ha concluso.