Roma, 12 ott. (Adnkronos) – "Di Donna io non l'ho mai incontrato durante la mia presidenza del Consiglio. Per evitare qualsiasi ambiguità, ho evitato di incontrare Di Donna durante la presidenza del Consiglio. Non so nulla della sua attività professionale in questo periodo, se avesse utilizzato il mio nome sarebbe stato un utilizzo indebito".

Così Giuseppe Conte, leader M5S, a Di Martedì su La7.