Appalti, Cosentino: trovare equilibrio tra salario e prestazioni

Milano, 11 dic. (askanews) – Per gli appalti pubblici “è importante continuare a confrontarci con il mondo del lavoro, in questo caso con Confcooperative, per lavorare insieme al fine di trovare un equilibrio che garantisca un giusto salario e una prestazione adeguata”. Lo ha sottolineato il vicepresidente del Consiglio regionale della Lombardia, Giacomo Cosentino, al Pirellone a margine di un evento di Confcooperative Lavoro e Servizi dedicato ad appalti e salari.

“Con il governo Meloni, grazie al ministro Salvini, si è fatto un grosso passo avanti, con il codice appalti che semplifica e velocizza le procedure”, ha aggiunto Cosentino.

“Noi – ha spiegato il vicepresidente del Consiglio regionale della Lombardia – abbiamo una centrale acquisti che si chiama Aria, una centrale che è aperta al dialogo e registra le esigenze del mondo lavorativo. Noi, la parte politica, abbiamo il compito di raccogliere, far presente quali sono le istanze e le esigenze del mondo del lavoro e trasferirle all’ente che a livello operativo è competente per attualizzare quello che noi andiamo a raccogliere e trasmettere”.