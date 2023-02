Home > Askanews > Appalti, Maiorino (M5S): il Governo inceppa la parità di genere Appalti, Maiorino (M5S): il Governo inceppa la parità di genere

Roma, 7 feb. (askanews) – Il Governo agisce per “inceppare” la parità di genere. Lo ha dichiarato la senatrice del Movimento 5 stelle Alessandra Maiorino, parlando a margine di una conferenza stampa alla Camera per protestare contro la cancellazione degli incentivi per la certificazione di genere nella proposta di nuovo Codice degli appalti elaborata dal Governo. “La certificazione di genere collegata anche a una premialità – ha spiegato Maiorino – era stata una conquista, finalmente raggiunta anche grazie a una grande spinta della società civile che aveva sollecitato le forze politiche ad agire in questo senso, tanto più nell’ottica del Pnrr quindi dei grandi lavori su appalto che verranno avviati. Averlo eliminato significa o non averne compreso la portata oppure agire nell’ombra per cercare di inceppare il raggiungimento della parità di genere”.

