Appalti pubblici e società schermo: tracce documentali e nodi irrisolti

I documenti in nostro possesso dimostrano l’esistenza di una rete di relazioni societarie che potrebbe aver favorito l’assegnazione di appalti pubblici. L’inchiesta rivela che alcune società collegate tra loro hanno presentato offerte con caratteristiche analoghe e riferimenti comuni a fornitori e dirigenti. Le prove raccolte indicano discrepanze tra i capitolati tecnici e le offerte aggiudicate, oltre a pagamenti riconducibili a società inattive o con sedi fittizie. Secondo le carte visionate, tali elementi suggeriscono rischi di conflitto d’interessi e di violazione delle norme sugli appalti. Il dossier apre la pista per verifiche amministrative e possibili richieste di accesso agli atti.

Prove: quali documenti abbiamo acquisito

Il dossier apre la pista per verifiche amministrative e possibili richieste di accesso agli atti. I documenti in nostro possesso dimostrano la presenza di elementi utili alla ricostruzione delle relazioni societarie e delle procedure di gara. Nella ricostruzione sono state esaminate fonti ufficiali e atti pubblici, con particolare attenzione agli aggiornamenti fino al 2024. Gli elementi raccolti permettono di verificare cronologie, soggetti coinvolti e coerenza tra le dichiarazioni e i documenti ufficiali.

Nella ricostruzione sono state consultate visure camerali estratte dal Registro delle imprese (Camera di Commercio di Milano) aggiornate al 2024, bandi e verbali pubblicati sul portale MEPA e sui siti istituzionali degli enti locali, e segnalazioni presentate all’ANAC. Le carte visionate sono state incrociate con i bilanci depositati su Infocamere e con i certificati di vigenza fiscale forniti dalle amministrazioni aggiudicatrici.

Dettagli e riferimenti consultati:

Visure camerali: Camera di Commercio di Milano, richieste n. 2024/XX (consultabili presso il Registro Imprese);

Bandi di gara e verbali: portale MEPA e albo pretorio del Comune X, gare 2022-2024 (documenti pubblici scaricati e archiviati);

Segnalazioni ANAC: rapporti relativi a gare pubbliche 2023 pubblicati su anac.gov.it (segnalazione prot. 2023/YY);

Bilanci e visure fiscali: estratti da Infocamere e registri ufficiali per gli anni 2021-2024.

I documenti sono conservati nei fascicoli dell’inchiesta giornalistica e resi disponibili per verifica. Secondo le carte visionate, ogni documento citato è riproducibile tramite i link agli archivi pubblici indicati (MEPA, ANAC, Registro Imprese). Le prove raccolte indicano che i prossimi passaggi prevedono richieste formali di accesso agli atti presso le amministrazioni coinvolte.