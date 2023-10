Appello alla calma in Dagestan dopo assalto anti israeliano all'aereo

Milano, 30 ott. (askanews) – Appelli alla calma in Dagestan dopo l’assalto contro un aereo in arrivo da Tel Aviv di decine di persone spinte da sentimenti anti israeliani. Il capo della regione russa a maggioranza musulmana si è recato all’aeroporto dove è avvenuto l’assalto, senza nessuna conseguenza per i passeggeri che sono rimasti sull’aereo, atterrato solo per uno scalo.

Le autorità si sono riunite d’emergenza per valutare la situazione e il mufti, autorità religiosa, ha invitato alla calma.

“La questione non può essere risolta in questo modo”, ha dichiarato, “vi dico sinceramente che vi sbagliate”.