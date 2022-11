Appello di Infantino: cessate il fuoco durante i Mondiali

Bali, 15 nov. (askanews) - Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha chiesto ai leader mondiali riuniti a Bali per il vertice del G20 di prendere in considerazione un cessate il fuoco temporaneo in Ucraina in occasione dei prossimi Mondiali. "Il mio appello a tutti voi è di pensare a un cessat...

Bali, 15 nov. (askanews) – Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha chiesto ai leader mondiali riuniti a Bali per il vertice del G20 di prendere in considerazione un cessate il fuoco temporaneo in Ucraina in occasione dei prossimi Mondiali. “Il mio appello a tutti voi è di pensare a un cessate il fuoco temporaneo per un mese per tutta la durata della Coppa del Mondo”.