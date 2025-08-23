Appello di Zelenskyy: il mondo deve unirsi per fermare la guerra in Ucraina

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha lanciato un appello accorato alla comunità internazionale, sollecitando un maggiore sostegno per spingere la Russia al tavolo delle trattative. Durante un incontro con il suo omologo sudafricano, Cyril Ramaphosa, Zelenskyy ha sottolineato l’urgenza di porre fine a un conflitto che sta devastando l’Ucraina. Le sue parole arrivano in un momento in cui gli sforzi diplomatici, guidati dagli Stati Uniti e dall’Europa, sembrano stagnare.

Come si può rimanere in silenzio di fronte a una crisi così profonda?

Il contesto del conflitto

Negli ultimi mesi, il conflitto tra Ucraina e Russia ha subito importanti cambiamenti, con un’intensificazione delle ostilità sul campo e un crescente divario tra le posizioni delle due parti. Zelenskyy ha ribadito la sua disponibilità a dialogare con il presidente russo Vladimir Putin, affermando: “Sono pronto a qualsiasi formato di incontro con il capo della Russia”. Tuttavia, ha espresso preoccupazione per il tentativo di Mosca di procrastinare ulteriormente le trattative. Perché non si riesce a trovare un terreno comune?

“È fondamentale che il Global South invii segnali chiari e spinga la Russia verso la pace”, ha aggiunto Zelenskyy, evidenziando il ruolo cruciale che le nazioni del sud del mondo potrebbero giocare in questo contesto. Un appello che non può passare inosservato, considerando l’importanza geopolitica di queste nazioni.

Le reazioni internazionali

Le parole di Zelenskyy sono giunte mentre i colloqui di pace, promossi dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, hanno mostrato segnali di stallo. Trump ha espresso frustrazione per la mancanza di progressi e ha minacciato sanzioni nei confronti della Russia se non si registrassero sviluppi nei prossimi quindici giorni. La proposta di un summit tra Putin e Zelenskyy, tanto attesa, è stata ostacolata dalla mancanza di un’agenda condivisa, come confermato dal ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov.

Lavrov ha dichiarato in un’intervista che Putin è disposto a incontrare Zelenskyy, ma solo quando ci sarà un’agenda concreta. “Putin è pronto a incontrare Zelenskyy quando l’agenda sarà pronta per un summit. E questa agenda al momento non è affatto pronta”, ha affermato Lavrov. Una situazione che mette in evidenza quanto sia complicata la ricerca di una soluzione diplomatica.

Le ultime notizie dal fronte

Nonostante gli sforzi diplomatici, i combattimenti continuano in Ucraina. Il Ministero della Difesa russo ha annunciato la cattura di due villaggi nella regione di Donetsk, Sredneye e Kleban-Byk, mentre altre località erano state già conquistate un giorno prima. Questi sviluppi potrebbero rappresentare un ulteriore passo verso Kostiantynivka, un’importante località strategica per le operazioni militari russe. Quali saranno le conseguenze di questa escalation?

Da parte sua, l’esercito ucraino ha rivendicato il recupero di un insediamento nella regione di Dnipropetrovsk, ma non ha confermato la perdita dei villaggi in Donetsk. Nel frattempo, il sindaco di Mosca ha informato che le difese aeree russe hanno abbattuto un drone diretto verso la capitale, portando alla sospensione delle operazioni in vari aeroporti centrali. La situazione rimane tesa e il mondo osserva con attenzione gli sviluppi, nella speranza di un cambiamento nel panorama della guerra in Ucraina.