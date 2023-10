Appello Steinmeier: "Proteggiamo la vita degli ebrei in Germania"

Appello Steinmeier: "Proteggiamo la vita degli ebrei in Germania"

Roma, 13 ott. (askanews) – Durante una visita alla sinagoga Fraenkelufer a Berlino, il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier ha invitato i tedeschi a esprimere solidarietà agli ebrei dopo gli attacchi di Hamas in Israele sabato scorso. Intanto la sicurezza delle sinagoghe e delle istituzioni ebraiche in Germania è stata rafforzata.

“Ognuno di noi può sostenere i nostri vicini e concittadini nel dolore e nella paura, può consolarli, stargli accanto, fare loro coraggio. Questo è ciò che voglio fare ora, no, questo me lo aspetto da tutte le persone che vivono nel nostro paese”.

“Proteggere la vita degli ebrei in Germania è parte dell’identità della nostra democrazia. La sicurezza degli ebrei in Germania è la nostra democrazia alla base. Solo se i concittadini ebrei vivono in pace e sicurezza può farlo anche l’intero nostro Paese”.