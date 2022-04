Appello truppe a Mariupol: potrebbero essere le nostre ultime ore

Roma, 20 apr. (askanews) – Un comandante dei marines ucraini che combattono nell’ultima roccaforte di Mariupol ha lanciato un appello: “Forse siamo di fronte ai nostri ultimi giorni, se non le ultime ore”.

Serhiy Volyna, comandante della 36a Brigata Marina Separata in Ucraina, in un post su Facebook ha dichiarato: “Facciamo appello e supplichiamo tutti i leader mondiali di aiutarci. Chiediamo loro di portarci in un Paese terzo”.

(Immagini Serhiy Volyna, comandante della 36a Brigata Marina Separata in Ucraina)