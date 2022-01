Applausi a Mattarella in Cdm, poi Draghi dà i compiti ai ministri

Roma, 31 gen. (askanews) – Obbligo di mascherine all’aperto e discoteche chiuse ancora per 10 giorni. Lo ha deciso il Consiglio dei ministri nella prima riunione dopo la rielezione di Mattarella al Quirinale.

Entrambe le misure erano in scadenza oggi e nel giro di 48 ore, con una nuova riunione del Cdm, dovrebbe arrivare un altro decreto con il quale affrontare le questioni relative alla durata del green pass e delle quarantene a scuola.

Secondo quanto hanno riferito i presenti il premier Mario Draghi ha aperto la riunione facendo le congratulazioni per la rielezione al presidente Sergio Mattarella, a cui i ministri hanno tributato un applauso.

“Le priorità che ha espresso il Capo dello Stato (lotta alla pandemia e ripresa della vita economica e sociale del Paese) sono le stesse del Governo”, ha sottolineato il presidente del Consiglio.

Il quale, in vista della tranche di giugno del Recovery Fund – oltre 24 miliardi in cambio del conseguimento di 45 obiettivi -, ha chiesto ai ministri una puntuale ricognizione sullo stato di attuazione, segnalando eventuali necessità di interventi normativi per raggiungere i traguardi stabiliti dal Pnrr.