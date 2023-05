Home > Askanews > Apple, accordo multimiliardario con Broadcom per chip made in USA Apple, accordo multimiliardario con Broadcom per chip made in USA

Milano, 23 mag. (askanews) – Apple ha siglato un nuovo accordo multimiliardario con l’azienda tecnologica statunitense Broadcom, per sviluppare componenti in radiofrequenza 5G made in Usa. Ad annunciarlo è stata la stessa azienda di Cupertino con un comunicato ufficiale. “Siamo entusiasti di prendere impegni che sfruttano l’ingegnosità, la creatività e lo spirito innovativo della produzione americana”, ha dichiarato il Ceo di Apple Tim Cook nel comunicato, dove si specifica che l’accordo con Broadcom fa parte del suo impegno di investire 430 miliardi di dollari nell’economia statunitense. L’accordo segna l’ultima fase della partnership tra le due società, poiché Broadcom aveva già annunciato, nel 2020, che avrebbe venduto 15 miliardi di dollari di componenti wireless ad Apple.

