Apple lancia iPhone 15, dotato di caricabatterie universale Usb-C

Cupertino, 13 set. (askanews) – Dopo una decennale battaglia Apple si conforma al resto degli standard e ha lanciato l’iPhone 15, dotato di un caricabatterie universale USB-C al posto della consueta porta Lightning dell’azienda, dopo che l’UE aveva ordinato ai produttori di adottare una connessione comune per facilitare l’interscambiabilità delle modalità di ricarica.

I quattro nuovi modelli di iPhone presentati hanno un involucro in titanio invece che in acciaio, per renderli più leggeri. Insieme ai miglioramenti alle fotocamere e ai chip l’iPhone 15 avrà componenti interni che semplificano la riparazione e un nuovo telaio che consentirà di sostituire facilmente il vetro posteriore.

La presentazione di questa rivoluzione è stata fatta nel corso di un evento “Wonderlust” nella sede dell’azienda a Cupertino.

Sono stati lanciati i prodotti e il nuovo hardware, il colosso della tecnologia spera che i nuovi iPhone possano interrompere il crollo delle vendite, respingere la rinnovata concorrenza di Huawei e convincere i possessori di telefoni Android a cambiare in favore della Mela. L’azienda di Cupertino è anche coinvolta nelle turbolenze diplomatiche tra Stati Uniti e Cina, il governo comunista sta vietando ai dipendenti pubblici di utilizzare i suoi telefoni, cosa che potrebbe provocare un tonfo nelle vendite.