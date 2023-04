In Cdm, il Governo ha approvato il ddl sugli ecoattivisti come ha annunciato dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano tramite la diffusione di una nota ufficiale pubblicata sul sito del MiC.

Approvato in Cdm il ddl sugli ecoattivisti, Sangiuliano: “Producono danni economici alla collettività”

Insieme al Def e allo stato di emergenza legato all’incremento dei flussi migratori verso l’Italia, il Consiglio dei ministri ha approvato anche il disegno di legge sugli eco-vandali.

“Gli attacchi ai monumenti e ai siti artistici producono danni economici alla collettività. Per ripulire occorrono l’intervento di personale altamente specializzato e l’utilizzo di macchinari molto costosi”, si legge sulla pagina web del Ministero della Cultura.

La nota del ministro della Cultura

A margine del Cdm in occasione del quale è stato approvato il disegno di legge dal titolo “Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici”, inoltre, il ministro della Cultura ha dichiarato: “Chi compie questi atti deve assumersi la responsabilità anche patrimoniale. Secondo i dati che mi sono stati forniti dalla Soprintendenza Speciale di Roma, il ripristino della facciata del Senato è costato 40.000 euro. Ebbene, chi danneggia deve pagare in prima persona. A seconda della gravità della fattispecie, si va da un minimo di 10.000 ad un massimo di 60.000 euro. Tali somme si aggiungono a quelle cui verranno eventualmente condannati a pagare i trasgressori in sede penale o civile. Si tratta, infatti, di sanzioni amministrative immediatamente irrogabili dal prefetto del luogo dove il fatto è commesso, sulla base delle denunce dei pubblici ufficiali”.