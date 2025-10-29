Apre Lucca Comics 2025: "Un'edizione dedicata a Francia e amore"

Lucca, 29 ott. (Askanews) – Un’edizione 2025 dedicata al French Kiss, ma in generale al tema dell’amore, tanto da immaginate tutto il festival come un grande atto d’amore. Così il direttore 25: “Un’edizione dedicata a Francia e amore” il direttore di Lucca Comics & Games Emanuele Vietina ha presentato il festival che per cinque giorni porterà nella cittadina toscana centinaia di migliaia di persone.

Prima dell’apertura, ha aggiunto Vietina, sono stati venduti 240mila biglietti e “quest’anno stiamo ricevendo un abbraccio della comunità un po’ più grande dell’anno scorso, quindi vuol dire che abbiamo lasciato un buon ricordo. La Francia per noi esprime il meglio dell’industria creativa e avremo Luca Besson per celebrare i 130 anni del cinema”.

Il direttore poi ha presentato gli appuntamenti principali della cinque giorni e ha rinnovato “l’abbraccio a tutto il mondo” oltre che la collocazione internazionale di Lucca Comics & Games.