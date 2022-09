Il video virale diffuso sui social, apre pacchetto di patatine e ci trova dentro una sorpresa disgustosa: il cadavere di un piccolo roditore

Arriva da oltre oceano la surreale vicenda di una donna che apre pacchetto di patatine e ci trova dentro una sorpresa disgustosa. I media e la protagonista delle vicenda spiegano che lei, la messicana Esther De La Rosa, stava per mangiare lo snack quando ha visto un topo morto che spuntava in mezzo alle patatine che aveva appena aperto con l’intento di gustarle.

Pacchetto di patatine con “sorpresa disgustosa”

E la notizie della donna che ha trovato “una sorpresa tra le più disgustose possibili” ha fatto in breve tempo il giro del mondo, questo con la complicità dei social ovviamente. Esther De La Rosa ed è una donna messicana, che ha rivelato tutto con un video pubblicato su Twitter e TikTok. Ha scritto la donna: “Credevo fosse uno scherzo. Purtroppo non lo era“.

Il video sui social con il topo morto

E infatti da scherzare c’era davvero poco: il filmato postato sui social mostra cosa c’era all’interno del pacchetto di patatine. Un topo, morto e probabilmente imbustato nel processo di impacchettamento del prodotto. Abbastanza per “scatenare la psicosi un po’ in tutto il Paese”, come scrive Leggo e di certo abbastanza da spingere la signora Esther a chiedere conto all’azienda di quella nauseante “sorpresa”.