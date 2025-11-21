Apre Torino film festival, Giulio Base: film e buon cinema al centro

Torino, 21 nov. (askanews) – “Io mi auguro di aspettarci tanto buon cinema, che quella è cosa sempre più importante, perché il festival sono i film, poi le star sono colore, sono bellezza, sono glamour, sono entusiasmo del pubblico, sono gioia mia del riceverli, ma il festival è fatto di film e quindi mi auguro che il pubblico possa trovare 120 titoli, in quei 120 titoli trovare il loro gioiello, il loro cup of tea, come si dice”.

Così Giulio Base, direttore artistico del Torino Film Festival sul red carpet del Teatro regio che dà il via alla 43esima edizione.

“L’altro anno c’era tanta Hollywood, quest’anno anche c’è Spike Lee, che è ovviamente un regista hollywoodiano per certi versi – continua – ho pensato però di dare anche il meglio delle varie nazionalità del cinema che poi fanno grandi le loro nazioni. Penso a Banderas, che è sicuramente il più importante attore spagnolo, Binoche, la più importante attrice francese, Schygulla, la più importante attrice tedesca, cioè il top del loro cinema delle varie nazionalità”.