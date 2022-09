Apre un nuovo Barberino’s all’interno di Eataly Smeraldo a Milano

Roma, 16 set. (askanews) – La catena di barbershop Barberino’s ha inaugurato un nuovo corner all’interno di Eataly Smeraldo a Milano. Uno spazio in cui regalarsi un’esperienza di benessere al maschile con gli stessi servizi di grooming (barba, capelli e viso) proposti negli altri negozi d’Italia e i trattamenti pensati in base al tempo che si ha a disposizione per dedicarsi a se stessi. Niccolò Bencini, co-founder di Barberino’s: “La nostra filosofia, che è anche la nostra vision, è quella di aiutare ogni uomo a sentirsi bello e a stare bene, perché chi si sente bello sta anche bene e viceversa e per fare questo abbiamo puntato da subito sui giovani, abbiamo una squadra di oltre 60 persone con un’età media molto bassa, 27 anni, i giovani rappresentano una risorsa fondamentale per andare avanti con il nostro progetto”.

La partnership con Eataly unisce due realtà attente alle eccellenze e all’artigianalità italiana. “Siamo due realtà innamorate del made in Italy, del fatto bene e dell’artigianalità, delle storie e delle persone che sono dietro a tutto questo, dai contadini ai barbieri – spiega ancora Bencini – abbiamo entrambi come obiettivo quello di migliorare la qualità della vita delle persone. Nel caso di Eataly migliorando la consapevolezza dell’importanza di mangiar bene, nel caso di Barberino’s migliorando la consapevolezza dell’importanza di dedicare tempo a se stessi e al proprio benessere”.

La collaborazione continua anche con dei coupon che a prezzi vantaggiosi permetteranno di concludere la propria esperienza di grooming con lo shopping enogastronomico.

Una realtà in crescita: “A oggi conta 18 punti vendita nelle principali città del Centro e Nord Italia, saranno 20 entro la fine di ottobre, questa espansione ci ha permesso di aumentare il fatturato di circa il 90% rispetto all’anno scorso; il prossimo passo sarà quello di internazionalizzare, già a fine 2022 e inizio 2023, nel lungo periodo poi l’obiettivo è di trasformarlo in un love brand italiano che permetta di evocare quelle sensazioni di edonismo e slow-living che si vivono nei nostri shop. Il nostro sogno è portare un prodotto Barberino’s sulle mensole dei bagni di tutti gli uomini del mondo”.