Ad aprile la musica elettronica la fa da padrona

Ad aprile il calendario internazionale degli eventi con protagonista la musica elettronica entra sempre più nel vivo. Festival e club sono pronti a dare il meglio di sé, in Italia e nel resto del mondo: iniziamo con una guida dedicata ai festival, a seguire quella dedicata ai club.



Time Warp

quando: 1° aprile 2023

dove: Mannheim, Germania

line-up: Sven Väth, The Blessed Madonna, Adam Beyer, Amelie Lens, Richie Hawtin, Charlotte de Witte, Nina Kraviz, Paula Temple, Ricardo Villalobos, Marco Carola, Seth Troxler, Dixon, DJ Koze

web: time-warp.de

Time Warp torna finalmente a casa sua alla Maimarkhalle di Mannheim, dopo quattro anni di assenza, con una line up che come sempre assemblea il meglio della musica elettronica mondiale, unendo come da sua migliore tradizione i pesi massimi della consolle a talenti emergenti.

Caprices

quando: 7-9 aprile – 14-16 aprile 2023

dove: Crans Montana, Svizzera

line-up: Jamie XX, Fatboy Slim, Black Coffee, ARTBAT, Adriatique, Monolink (live), Magda, Modal Tune (Guti b2b Sarkis live), Themba, Jeff Mills, Zip, Loco Dice b2b Seth Troxler, Luciano b2b Ricardo Villalobos, Richie Hawtin

web: capricesfestival.com

Caprices Festival è pronto a celebrare la sua 20esima edizione con due imperdibili week-end consecutivi nella sbalorditiva cornice svizzera di Crans Montana. Quest’anno Caprices Festival proporrà stage nuovi di zecca, una produzione ai massimi livelli, ospiti a sorpresa, dj ed artisti in grado di proporre musica elettronica nelle più svariate declinazioni.

Terminal V

quando: 8-9 aprile 2023

dove: Edimburgo, Scozia

line-up: Charlotte de Witte, 999999999, Alan Fitzpatrick, Boys Noize, Enrico Sangiuliano, Folamour, Francois X, Eclair Fifi, Frazier, Marco Faraone, Jayda G, Shlomo, VTSS, Stella Bossi, Stephen Brown, Nancy (live), Rebuke, Jennifer Loveless

web: terminalv.co.uk

Il festival scozzese Terminal V torna in versione indoor e outdoor sabato 8 e domenica 9 aprile 2023 al Royal Highland Center di Edimburgo, la capitale della Scozia, con sei stage, una produzione audio e video di altissimo livello e il meglio della musica elettronica mondiale, in particolare con la techno a farla da padrona.

Decibel Easter Edition

quando: 9-10 aprile 2023

dove: Firenze, Italia

line-up: Marco Carola, Nina Kraviz, Loco Dice, Ilario Alicante, Deborah De Luca, Chris Liebing, Cloone, Patrick Mason, Chelina Manuhutu, Mattia Trani (live), U.R. Trax, Sara Mozzillo, The Florentian Cabaret

sito: decibel.world

Domenica 9 e lunedì 10 aprile 2023 (da mezzogiorno a mezzanotte) edizione pasquale per il festival Decibel Open Air al Mandela Forum di Firenze. Decibel Open Air che tornerà sabato 9 e domenica 10 settembre al Parco delle Cascine; l’anno scorso ha saputo portare nella capitale toscana oltre 50mila persone. il 30% delle quali provenienti dall’estero.

Coachella

quando: 14-16 – 21-23 aprile 2023

dove: Indio, Stati Uniti

line-up: Bad Bunny, Rosalía, Frank Ocean, Gorillaz, Eric Prydz presents Holo, Björk, Chemical Brothers, Underworld, Porter Robinson, Maceo Plex, Idris Elba, Vintage Culture, Overmono, Nora En Pure, PAWSA, $uicideboy$, Keinemusik, Hot Since 82, Blondie, Fisher, Sasha & John Digweed, WhoMadeWho

sito: coachella.com

Coachella non è un festival, Coachella è il festival: uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di musica, non soltanto elettronica, dagli addetti ai lavori e dagli influencer, questi ultimi pronti a sfoggiare i loro migliori outfit e fare incetta di likes e cuoricini. Tutto questo non sarebbe ovviamente possibile se il Coachella non offrisse una line-up così pingue.

IMS Dalt Vila

quando: 28 aprile 2023

dove: Ibiza, Spagna

line-up: Camelphat, Anna, Pete Tong B2b Kölsch, Ida Engberg B2b Marshall Jefferson, Layla Benitez B2b Jellybean Benitez, Jaguar B2b Taahliah, Pete Tong Academy Winner

sito: internationalmusicsummit.com

A fine aprile Ibiza dà il via alla sua stagione con i party di apertura di tutti i suoi locali e con l’International Music Summit, quest’ultimo in calendario da mercoledì 26 a venerdì 28 aprile 2023 al Destino Pacha Resort. Il tutto con un vero e proprio gran finale, il one-day festival a Dalt Vila con una serie di top dj quasi tutti in modalità b2b (un disco a testa).