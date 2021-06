Aprire un conto on line conviene: ecco quali sono i vantaggi

Aprire un conto online è oggi davvero semplicissimo: vediamo insieme come funziona e quali sono gli effettivi vantaggi di questa soluzione.

Al giorno d’oggi sono sempre di più coloro che scelgono di aprire un conto corrente on line, preferendo questa soluzione a quella tradizionale per molteplici ragioni. Ci sono tuttavia persone che ancora si chiedono se valga la pena affidarsi ad una banca online e se non ci siano rischi da mettere in preventivo. Effettivamente, quando si tratta dei propri risparmi la preoccupazione principale di tutti è quella di saperli al sicuro ed è quindi più che lecito chiedersi se sia opportuno aprire un conto online piuttosto che optare per la classica banca tradizionale.

Ebbene, ormai di dubbi non ce ne sono proprio più e sono i dati e le statistiche a confermarlo. I vantaggi di banca e conto online sono numerosi e questa è una soluzione che nel 2021 risulta assolutamente affidabile. Certo, conviene scegliere un istituto bancario che sia serio ma di rischi non se ne corrono e vale dunque la pena prendere in considerazione questa possibilità.

Vediamo nel dettaglio come funziona un conto corrente on line e quali sono gli effettivi vantaggi di questa soluzione.

Come funziona un conto corrente on line

Aprire un conto online è oggi davvero semplicissimo, perché basta andare sul portale ufficiale della banca e seguire la procedura guidata. Verrà chiesto di inviare alcuni documenti, ma non occorre recarsi presso uno sportello fisico e questa è sicuramente una grande comodità. Per il resto, il funzionamento effettivo di un conto corrente on line non presenta grandi differenze rispetto a quello classico, se non per il fatto che si gestisce tutto in modo virtuale, dal proprio PC, tablet o smartphone. Ciò non toglie che si abbiano a disposizione carte di debito e di credito e tutti i servizi normalmente offerti da una banca tradizionale.

I vantaggi di un conto corrente online

Come abbiamo accennato, sempre più persone scelgono oggi di aprire un conto corrente online perché ha dei vantaggi che le soluzioni tradizionali non sono in grado di offrire. Vediamoli brevemente.

Zero spese: il conto online è più economico

Il principale vantaggio è sicuramente a livello economico, perché optando per questa soluzione è possibile aprire un conto corrente on line senza spese. Ciò significa che non sono previsti costi per la gestione del proprio conto bancario e dunque si risparmia notevolmente.

Praticità e risparmio di tempo

Un altro innegabile vantaggio del conto online è che lo si può aprire in pochi minuti senza dover uscire di casa e recarsi presso la sede fisica di un istituto bancario. In molti casi oggi è sufficiente compilare un modulo sul portale ed attivare la webcam per farsi riconoscere e confermare la propria identità. Nessuna perdita di tempo quindi.

Tanti servizi sempre a portata di click

Le banche online oggi offrono moltissimi servizi, spesso inclusi gratuitamente nel proprio conto: carte di credito e di debito, bonifici e prelievi sempre gratuiti e via dicendo. Gli istituti migliori addirittura includono servizi evoluti come PEC e firme digitali nel proprio pacchetto, sempre in modo gratuito.

Sicurezza ed affidabilità al 100%

Se si sceglie una banca online seria, non ci si deve assolutamente preoccupare del fattore sicurezza perché oggi si può contare su sistemi evoluti di ultima generazione, che garantiscono il massimo anche da questo punto di vista.