Aprono i mercatini Natale a Strasburgo: “E’ bello rivedere gente”

Roma, 27 nov. (askanews) – Torna lo spirito natalizio a Strasburgo, con l’apertura ufficiale del mercatino il 26 novembre. Ma non si torna ancora alla piena normalità, perché le mascherine sono consigliate e il distanziamento richiesto, considerata anche la paura per la nuova variante sudafricana.

Ma turisti e abitanti si sono riversati nella Place Kleber, storicamente l’area che ospita i mercatini, per dare il via ufficiale alla manifestazione e per ritrovare un po’ l’atmosfera dell’attesa del Natale, con un pizzico di speranza.

Bancarelle con decorazioni e oggetti vari per le feste, zucchero filato, vin brulé e altre delizie natalizie.

Michée è residente a Strasburgo: “Dopo tutti questi momenti complicati, il lockdown, le restrizioni, è bello rivedere la gente, questo spirito familiare ci voleva: è davvero bello, scalda il cuore”.

Diana e Graham sono turisti, arrivano dal Canada: “Lo adoro, mi ha immerso nello spirito natalizio, di cui avevo davvero bisogno”. “Veniamo da un paese con un tasso di vaccinazione simile alla Francia, con protocolli simili, quindi è meno sconvolgente di quanto immaginassimo.

Anche qui la stanno prendendo sul serio, quindi potremmo essere a casa e rischiare tanto quanto qui”.